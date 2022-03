Médio do Ajax reconhece interesse do Bayern: "Não faço ideia de quanto valho"

Gravenberch com a camisola do Ajax

Ryan Gravenberch tem contrato com o Ajax até 2023

Em declarações à rádio neerlandesa NOS, Ryan Gravenberch, médio do Ajax, mostrou-se ciente do interesse do Bayern, acrescentando que o processo de renovação com o Ajax encontra-se interrompido.

"As negociações de contrato estão paradas. Tenho apenas mais um ano de contrato, vamos ver. Sim, claro [que sei do interesse do Bayern]. Pode-se ler em qualquer sítio que existe interesse do Bayern, mas eu penso que são vários clubes. Não faço ideia [de quanto valho]. Mas se vales 25 milhões de euros [segundo estimativas], podes ficar orgulhoso, porque é muito dinheiro", considerou o médio de 19 anos.

Gravenberch falhou a mais recente convocatória de Louis Van Gaal para os particulares da seleção neerlandesa com a Dinamarca e a Alemanha, mas não se mostrou demasiado preocupado, devido a considerar que essa ausência se deve a uma "fase mais fraca" que entretanto foi ultrapassada.

"Antes da pausa de inverno, não fiz alguns jogos bons, mas depois subi de produção. A equipa melhorou e tu tens de lutar por um lugar de volta no onze, foi isso que fiz. Portanto, não concordou muito com isso [ausência da convocatória dos Países Baixos]", concluiu Gravenberch.

Um dos talentos mais promissores dentro dos quadros do Ajax, Ryan Gravenberch leva dois golos e seis assistências na atual época, ao longo de 37 jogos.