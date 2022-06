Médio da Juventus tem pretendente único na Premier League

Arthur Melo é um desejo de Mikel Arteta para este verão

Arthur Melo deverá abandonar a Juventus neste mercado de verão, sendo que a Vecchia Signora já prepara a sucessão do internacional brasileiro com a vinda a custo zero de Paul Pogba.

De acordo com o The Sun, o único clube que demonstrou interesse até ao momento no internacional brasileiro foi o Arsenal, devido ao médio de 25 anos ser um desejo de Mikel Arteta, técnico gunner.

Avança a mesma fonte, que o Arsenal está inclusive a equacionar uma troca direta de Arthur com Thomas Partey.

Arthur chegou a Turim no verão de 2020, oriundo do Barcelona, num negócio que custou 72 milhões de euros e envolveu transferência de Miralem Pjanic para Camp Nou, a troco de 60 milhões.

Esta época, o internacional brasileiro apontou uma assistência em 31 jogos disputados pela Juventus, estando avaliado em cerca de 18 milhões de euros.