Médio ucraniano da Atalanta denuncia ataque russo a academia do Metalist

Malinovskyi exibiu, no Twitter, uma fotografia do local

As tropas russas causaram mais estragos, no passado sábado, em Kharkiv, concretamente no complexo do Metalist (I Liga da Ucrânia). Ruslan Malinovskyi denunciou, através do Twitter, a destruição parcial do mesmo causada pelo invasor.

"O centro de treinos do FC Metalist, em Kharkiv, foi bombardeado, ontem [sábado], por [militares] russos", escreveu o médio ucraniano da Atalanta, numa publicação a que junta uma fotografia do edificado visivelmente danificado por bombas.

A publicação foi feita por Malinovskyi poucas horas após a Ucrânia ficar de fora do próximo Campeonato do Mundo, ao ser eliminada, no play-off, pelo País de Gales.

Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, país sob invasão militar da Rússia desde 24 de fevereiro (há mais de 100 dias), sendo que 31% do território de Kharkiv está, segundo relatos da Imprensa internacional, sob domínio das tropas russas.

A zona leste da cidade, que dista apenas 40 quilómetros da fronteira com a Rússia, foi visitada, em 30 de maio, por Volodymyr Zelensky, tendo sido a primeira vez que o presidente ucraniano deixou a região de Kiev desde o deflagrar da guerra.