Médio camaronês prolonga contrato com o Nápoles até 2025

O médio camaronês Zambo Anguissa prolongou o contrato com o Nápoles por mais duas épocas, até 2025, com possibilidade de estender o vínculo até 2027, anunciou esta sexta-feira o líder destacado da Serie A.

Anguissa tornou-se um elemento indispensável para o treinador do Nápoles, Luciano Spalletti, e é um dos responsáveis pelo êxito do clube na época 2022/23, em que lidera a Serie A com oito pontos de vantagem sobre Milan e Lázio e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O médio, de 26 anos, é também um jogador preponderante na seleção dos Camarões, tendo sido convocado para o Mundial'2022, no qual a equipa africana ficou integrada no Grupo G da fase final, em conjunto com o Brasil, Sérvia e Suíça.