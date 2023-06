Médicos voltam a sedar Sergio Rico, que continua em estado grave

Guarda-redes espanhol do PSG sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda enquanto montava a cavalo.

Sergio Rico, guarda-redes do PSG, voltou a ser sedado pelos médicos do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, onde está internado em estado grave desde o dia 28 de maio, após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda enquanto montava a cavalo.

De acordo com uma fonte consultada pela agência EFE, "os especialistas de medicina intensiva continuam vigilantes e à espera de uma evolução" no estádio clínico do guardião espanhol, de 29 anos, após dois dias em que lhe foram retirados sedativos, de forma a perceber a sua reação.

Na capital francesa desde 2019, Sergio Rico não realizou qualquer jogo pelo PSG na presente época.