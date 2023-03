"Médicos do Tottenham estavam muito preocupados comigo"

Antonio Conte está de regresso ao banco após a remoção da vesícula.

O Tottenham conta com um "reforço" para a reta final da temporada: Antonio Conte. O treinador italiano está de regresso ao clube londrino, depois de uma intervenção cirúrgica o ter afastado do banco desde fevereiro

"É importante trabalhar com os meus jogadores e com a equipa para me preparar para os jogos. Lá longe, tentei ficar perto dos meus jogadores através de vídeo, mas estar presente é totalmente diferente. Tenho de agradecer a toda a minha equipa. Eles fizeram um bom trabalho, porque não fácil para os jogadores ficarem três semanas sem o treinador. Agora estou de volta e estou muito feliz, só tenho de ganhar algum peso", declarou esta terça-feira o italiano, antes do jogo com o Milan, da segunda mão dos oitavos de final da Champions.

"Descobri depois de ser operado que muitos de meus amigos tiveram de fazer a mesma cirurgia. Para mim, a diferença é que foi de emergência, não foi programada. Se calhar por isso é que precisei de mais tempo para recuperar bem. Agora sinto que tenho de respirar a atmosfera no campo de treinos e estar com os jogadores", vincou.

"Eu queria voltar logo após o jogo com o Sheffield United [1 de março] mas o médico proibiu-me - 'tens de me ouvir e esperar'. Queria voltar, mas tive de respeitar o meu médico e também os médicos do Tottenham, que estavam muito preocupados depois do jogo com o Milan. Para ser sincero, nem me sentia mal. Foi por isso que só voltei no último domingo", rematou.

O Tottenham perdeu por um golo sem resposta em Itália, precisamente o último jogo no qual Conte esteve no banco, antes de remoção da vesícula. Terá de dar a volta para seguir para os "quartos" da prova milionária.