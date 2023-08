Médico sobre a lesão provocada por Marcelo: "Em 23 anos, nunca vi algo assim"

Luciano Sánchez, lateral direito do Argentinos Juniors, sofreu uma lesão gravíssima na madrugada desta quarta-feira, no jogo frente ao Fluminense, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, na sequência de um lance involuntário de Marcelo, que chorou quando reparou na seriedade da situação.

Alejandro Roncoroni, médio do Argentino Juniors, falou esta quarta-feira sobre a lesão gravíssima que o lateral direito Luciano Sánchez sofreu diante do Fluminense, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, na sequência de um lance involuntário com o internacional brasileiro Marcelo.

O veterano lateral esquerdo apercebeu-se imediatamente da gravidade da situação e não aguentou as lágrimas, sendo que o médico do Argentinos admitiu que, em 23 anos de profissão, nunca viu uma lesão com estes contornos.

"Em 23 anos de medicina, nunca vi uma lesão assim. O Villani [médico da Federação argentina de futebol], em 40 anos, disse a mesma coisa. É quase uma separação do fémur e da fíbula. Há uma rutura do ligamento cruzado anterior e posterior e temos de ver como estão os meniscos", afirmou, em entrevista à rádio D Sports.

De acordo com o Roncoroni, serão precisas duas cirurgias para que a equipa médica consiga completar a evolução da lesão, esperando-se que o jogador de 29 anos tenha de atravessar um período de recuperação entre os dez e os 12 meses.