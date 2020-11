Médico de Maradona revela desabafo: "Até onde queres ir? Já chega, já sofri muito"

Leopoldo Luque acompanhou de perto os últimos dias da lenda do futebol mundial.

A morte de Diego Maradona na passada quarta-feira, dia 25 de novembro, deixou o mundo em choque.

Desde aí que se multiplicaram as homenagens, reações e as revelações sobre as circunstâncias do falecimento da lenda do futebol mundial.

Esta segunda-feira, o médico do argentino, Leopoldo Luque, que tem estado no centro das atenções, revelou um pequeno desabafo de Maradona, que estaria já sem vontade de lutar.

"Num momento [Diego Maradona] disse-me: "Até onde queres ir? Já chega, Luque, já sofri muito". Penso que Diego desistiu de lutar. Estava muito triste, eu via-o triste, estava a castigar-se de uma forma que eu não ia permitir, como amigo dele que era", afirmou.

De recordar que Luque foi indiciado em processo por homicídio por negligência e, já esta segunda-feira, fez questão de ir explicar às autoridades circunstâncias da morte.