Mediapro denuncia "abuso de posição dominante" do Canal Plus France

Produtora audiovisual e canal televisivo estão em guerra aberta pelos direitos televisivos do principal campeonato francês

A produtora televisiva Mediapro lançou uma ação em tribunal contra o Canal Plus France pelo "abuso de posição dominante" face à alegada tentativa de impedir a empresa espanhola em manter-se no mercado francês de direitos televisivos, noticia o L"Equipe.

As acusações foram despoletadas por uma outra denúncia, feita pelo Canal Plus France, em setembro, sobre as condições impostas pela Mediapro para a distribuição de jogos de futebol em França no "Téléfoot", canal criado conjuntamente com a rede francesa TF1.

A empresa espanhola, atual detentora de 80% dos direitos televisivos da I Liga francesa de futebol, pretende renegociar o contrato face aos impactos económicos e financeiros da pandemia de covid-19, que obrigou ao término abrupto da competição na época passada.

Além de exigir a redução do valor acordado em 25%, a Mediapro, que recusou pagar os 172 milhões de euros relativos ao acordo definido no passado mês de outubro, devido às perdas de receitas, pretende o prolongamento do atual contrato até 2025/26 (mais duas temporadas).

Face a denúncia supracitada do Canal Plus France, a Mediapro entrou, agora, com um processo no Tribunal Comercial de Paris. A entidade audiovisual pretende ser indemnizada no quadro das negociações feitas após o concurso para a obtenção dos direitos televisivos da Ligue 1 entre 2020 e 2024.