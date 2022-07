Mbemba apresentado no Marselha: a questão da idade e a saída do FC Porto

Central congolês é reforço do Marselha com contrato até 2025.

Chancel Mbemba foi esta terça-feira oficialmente apresentado como jogador do Marselha e uma velha polémica em torno do central voltou a ser tema: a idade. "Eu vejo como toda a gente fala... há muita gente a falar. Já faz onze anos. Mas eu sei qual é o meu objetivo, eu faço o meu trabalho. Não sei quem pode conhecer a minha idade melhor do que eu, a minha mãe e o meu pai. Não sei. Mas pronto, as pessoas continuam. Eu faço o meu trabalho", declarou o jogador que recentemente terminou contrato com o FC Porto.

Esta questão chegou a levar a FIFA a abrir um inquérito, mas o caso foi arquivado depois de um tribunal de Kinshasa, capital da República Democrática Congo, ter confirmado que Mbemba nasceu a 9 de agosto de 1994.

Sobre o percurso, o central mostrou ambição neste novo capítulo da carreira. "Ganhámos títulos no FC Porto, mas tinha de virar a página. Aqui é como um segundo desafio. Vejo o Olympique [de Marselha] na televisão. Vou aprender, estou contente por estar aqui. O Marselha é uma grande equipa. Quando olho para o meu percurso, com FC Porto e Marselha, tenho orgulho em mim", vincou.

Nas quatro temporadas ao serviço do FC Porto, Mbemba foi campeão por duas vezes (2019/20 e 2021/22), já depois de celebrado o título na Bélgica, pelo Anderlecht, clube que representou entre 2012 e 2015. Pelo meio, atuou nos ingleses do Newcastle, de 2015 a 2018, antes de rumar aos dragões.

O contrato com o Marselha é válido até 2025.