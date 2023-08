Mbappé voltou a jogar e o PSG já definiu o preço

Avançado jogou 39' contra o Toulouse (1-1), marcando o golo da sua equipa

A novela Mbappé conheceu ontem desenvolvimentos importantes, com o jogador a ser utilizado pela primeira vez na equipa principal e com uma reunião com as pessoas que lhe são próximas que deixou o PSG animado.

Contra o Toulouse, Mbappé jogou 39' e marcou o golo da sua equipa (1-1). Na reunião, o clube considera ter aberto novas perspetivas para que não saia grátis daqui a um ano. E nesse contexto, o PSG já fixou o seu preço para quem quiser comprar o francês: 250 milhões de euros.

Mbappé recusou uma mudança para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o PSG considera estranho o Real Madrid não ter formalizado qualquer proposta.

Para esta semana está prevista uma nova reunião entre o PSG e o jogador.