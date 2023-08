Mbappé volta a trabalhar com a equipa principal e PSG explica decisão

Clube parisiense e jogador tiveram uma conversa "muito construtiva" e Mbappé foi reintegrado no grupo de trabalho.

O Paris Saint-Germain comunicou este domingo que Kylian Mbappé foi reintegrado nos trabalhos da equipa principal. Em comunicado, o clube francês explica que "na sequência de conversações muito construtivas e positivas" antes da partida frente ao Lorient, o avançado foi "reintegrado no plantel da equipa principal esta manhã."

No sábado, o PSG não foi além do nulo frente ao Lorient, na primeira jornada da Ligue 1. Mbappé viu o jogo na bancada.

De recordar que o futebolista comunicou no final da época passada que não iria renovar o contrato, que termina em junho de 2024. No entanto, relatos na imprensa francesa dão conta da possibilidade de haver negociações entre as partes para uma renovação.