Mbappé sorridente no "lote de dispensados" do PSG

Avançado francês não seguiu para o estágio no Japão e treina em Paris, juntamente com Draxler, Wijnaldum, Paredes, entre outros.

Enquanto não vê resolvido o futuro, Kylian Mbappé, que não seguiu para o estágio no Japão, vai treinando no centro de treinos do Paris Saint-Germain. E esta quarta-feira partilhou uma fotografia em que se mostrou sorridente junto de alguns companheiros de equipa que também não seguiram com a equipa e aguardam colocação.

São os casos do ex-Benfica Julian Draxler, de Georginio Wijnaldum, de Leandro Paredes e de Abdou Diallo, entre outros.

Arnau Tenas, guarda-redes contratado ao Barcelona recentemente, ainda não se juntou à equipa e também vai treinando em Paris.