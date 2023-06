Mbappé sonha com a Bola de Ouro: "Acho que cumpro os critérios"

Avançado do PSG admitiu que acredita nas suas hipóteses de vencer a próxima edição do troféu individual, após uma época em que marcou 55 golos em todas as competições, fixando um novo recorde francês, para além de ter vencido a Ligue 1, a Supertaça francesa e atingido a final do Mundial'2022.

Após ter marcado, de grande penalidade, o golo da vitória da França diante da Grécia (1-0), na segunda-feira, relativa à qualificação para o Euro'2024, Kylian Mbappé admitiu que acredita nas suas hipóteses de conquistar a próxima Bola de Ouro, que seria a primeira da sua carreira.

"É difícil falar de um troféu individual, porque temos de nos apresentar e isso nem sempre é popular junto do público em geral. Quais são os novos critérios? É preciso queimar a retina e causar impacto? Acho que cumpro os critérios. Veremos. São as pessoas que votam, mas continuo otimista", frisou, em direto para a TF1.

Estas declarações chegam no final de uma época em que o avançado, de 24 anos, marcou 54 golos em todas as competições, fixando um novo recorde francês, para além de ter vencido a Ligue 1, a Supertaça francesa e atingido a final do Mundial'2022, sendo derrotado nos penáltis pela Argentina (4-3).