Mbappé sobre os próximos passos: "Pode haver espaço para o imprevisto"

Mbappé continua sem renovar contrato com o PSG e poderá sair a custo zero no final da temporada.

Numa entrevista à Paris Match, Kylian Mbappé assegurou que é "impossível" prever como vai estar daqui a 20 anos, lembrando que "pode haver espaço para o imprevisto".

"Passar de jovem promessa a profissional, de Mónaco a PSG, foi o percurso normal. Agora que falamos da carreira, pode haver espaço para o imprevisto. Mas isso faz parte da beleza do futebol. Pode acontecer muita coisa: é impossível prever o que farei daqui a 20 anos", declarou.

O francês termina contrato com o PSG no final da temporada e pode começar a negociar com outro clube já a partir de janeiro, sendo que o Real Madrid é apontado como um forte candidato a assegurar os serviços do avançado.