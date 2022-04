"Mbappé? Se não o fizer, vai arrepender-se para a vida toda"

Mbappé, avançado do PSG e da seleção francesa

Declarações de Jean-Pierre Papin, vencedor da Bola de Ouro em 1991.

O futuro de Kylian Mbappé é ainda uma incógnita. O avançado do PSG vem sendo insistentemente associado ao Real Madrid, aquele que é assumidamente o seu clube de sonho, mas uma possível renovação com o emblema parisiense não parece ainda completamente fora de hipótese.

Jean-Pierre Papin, vencedor da Bola de Ouro em 1991, revelou uma conversa que teve recentemente com Wilfried Mbappé, pai do craque do PSG, aconselhando-o a que o filho fosse para o emblema merengue.

"Falámos muito rapidamente e disse-lhe: "Se o sonho do Mbappé é ir para o Real Madrid, tem de ir para o Real Madrid. Se não o fizer, vai arrepender-se para a vida toda"", afirmou o agora comentador da "beIN Sports".

