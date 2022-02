"Mbappé salva o PSG, Haaland tem uma equipa que trabalha muito para ele"

Meunier conhece bem os dois jogadores e traça o perfil de ambos.

Thomas Meunier pode gabar-se de conhece de bem perto duas das grandes figuras do futebol mundial: Haaland. O lateral belga é companheiro de equipa do norguuês no Dortmund e partilhou o balneário com o francês durante a passagem pelo PSG.

"Não têm o mesmo estilo. São grandes atletas, completos e têm características comuns: explosão, velocidade, capacidade de salto, resistência e podem jogar com os dois pés. Mas, tecnicamente, Mbappé está à frente. Haaland, fisicamente, é um verdadeiro número 9, um goleador puro", analisou, numa entrevista ao jornal "L' Équipe".

Meunier, que esteve em Paris durante quatro épocas, considera que o PSG está mais dependente de Mbappé. "Se o tirasse, não estariam onde estão agora. Kylian salva o PSG, marca a diferença. Erling tem uma equipa que trabalha muito para ele, com muito gosto e devolve-nos o trabalho", vincou.

"Os dois são muito bons, mas Kylian tem um ponto extra. Quando pensamos em Ronaldo, o brasileiro, em Thierry Henry, tem esse instinto dos grandes jogadores que o pode converter numa lenda do futebol. Erling também pode tornar-se um jogador muito, muito grande, mas a diferença é que precisa mais da equipa", rematou.