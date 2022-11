Mbappé: "Pensei em não jogar mais pela seleção, mas ganhei coragem para continuar"

Craque do PSG confirmou ainda o envolvimento do Presidente francês na sua permanência e não ida para o Real Madrid, no último verão.

O Oresidente de França, Emmanuel Macron, participou mesmo na campanha para que Kylian Mbappé ficasse no PSG e não saísse para o Real Madrid. Quem o confirmou foi o próprio jogador, numa entrevista.

"Houve várias chamadas entre os dois. Houve conversas em dezembro, janeiro, fevereiro, março.... Macron chamou-me para dizer: Eu sei que queres sair. O que te quero dizer é que és muito importantes em França. Não quero que te vás embora. Tens, aqui, a oportunidade de fazer história. Toda a gente te ama. O presidente liga-te e diz-te para ficares", lembrou o craque do PSG, em declarações à Sports Ilustrated.

O jogador do PSG lembrou que acusações racistas levaram-no já, num passado recente, a pensar na renúncia à seleção nacional.

"Não posso jogar para pessoas que pensam que sou um macaco. Pensei em não jogar mais pela seleção nacional. Depois levei algum tempo a refletir com todas as pessoas que gozam comigo e ganhei coragem para continuar. Penso que não é uma boa mensagem desistir quando as coisas não correm como esperado. Penso que sou um exemplo para muitas pessoas e não pude dar essa mensagem. Não deixei a seleção nacional porque é uma mensagem para a geração mais jovem: somos mais fortes do que isso", atirou.