Kylian Mbappé, avançado do PSG

Avançado francês tem estado a recuperar de dores nos adutores e foi a grande novidade do treino deste sábado, no qual também participou Lionel Messi, recuperado da infeção por covid-19

Kylian Mbappé está recuperado das dores no adutor que o afastaram dos treinos do Paris Saint-Germain nos últimos quatro dias e já deverá ser opção para a receção parisiense ao Reims, no domingo às 19h45, a contar para a 22ª jornada da Ligue 1.