Mbappé relembra pequena passagem no Real Madrid: "Comi bananas a semana toda..."

Jogador do PSG recordou vários episódios na apresentação da sua banda desenhada autobiográfica.

Já não era novidade que Kylian Mbappé teve uma pequena passagem pelo Real Madrid, quando tinha 14 anos e Zinedine Zidane era o diretor desportivo. Agora, na apresentação da banda desenhada autobiográfica "Je m'appelle Kylian" [O meu nome é Kylian], lançada a 12 de novembro, o jogador do PSG voltou a falar sobre o já famoso episódio dos sapatos, mas sem desvendar muito mais, de forma a seduzir as pessoas a lerem o livro.

"Tinha medo. Passo de Bondy a que Zidane me convide para entrar no seu carro... Não tinha a certeza de como me expressar. Portanto, a primeira coisa que me veio à cabeça... Foi um bom momento. Se me ofereci para tirar os sapatos? Sim, estava dentro do carro. Mas não posso dizer muito, senão não leem o livro", afirmou sobre o referido episódio, antes de revelar a coisa mais engraçada sobre o breve período passado no emblema "merengue".

"A coisa mais engraçada? Ah, sim, comi bananas a semana toda", atirou com boa disposição.