Mbappé recusa participar em ações publicitárias da seleção francesa

Recusa causou "tensão" junto da Federação francesa de futebol

Kylian Mbappé recusou esta terça-feira participar em ações publicitárias organizadas pela Federação francesa de futebol (FFF), provocando um ambiente "tenso" junto da mesma, segundo o jornal francês L'Team.

O internacional francês não quis assim participar em atividades acordadas com patrocinadores e marcas associadas à Federação gaulesa porque, segundo a rádio RMC Sport, Mbappé não aceita que a própria imagem apareça em anúncios de marcas a que não está vinculado contratualmente.

O jornal L'Équipe explica ainda que Mbappé apenas concede os diretos de imagem a marcas com causas solidárias e que o dianteiro não se sentirá à vontade com algumas das marcas associadas à Federação francesa, razão pela qual se recusou a participar em ações publicitárias neste primeiro dia de treinos da França, apesar da tentativa frustrada de Noel Le Graet, presidente da FFF, em mudar a decisão do extremo de 23 anos.

Mbappé pretenderá ainda implementar uma mudança no acordo que o plantel da seleção francesa detém com a Federação no que toca aos direitos de imagem, no sentido de reverter a decisão tomada por Le Graet após o Mundial de 2010, em que foi determinado que os jogadores deixariam de receber bónus fora das competições internacionais e que a receita proveniente dos diretos de imagem dos mesmos seria repartida de forma igualitária no final de cada jogo.

As consequências da recusa de Mbappé ainda não são conhecidas, com o L'Équipe a destacar que esta é uma situação sem precedente para a Federação francesa, confirmando que todos os jogadores da concentração gaulesa concordaram, por escrito, em ceder os respetivos direitos de imagem para efeitos publicitários.