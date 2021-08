Mbappé: Real Madrid ainda está à espera e em França já falam em ultimato

Mbappé com Leonardo, diretor desportivo do PSG

Clube meregue quer uma resposta à proposta apresentada.

Com o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United já confirmado, é com enorme expectativa que se aguarda por um desfecho no que toca a Mbappé. O Real Madrid avançou com uma proposta de 170 milhões de euros, mais dez em variáveis, mas ainda não obteve resposta por parte do PSG.

Segundo informa o "Le Parisien", o clube merengue lançou uma espécie de ultimato ao emblema francês para que aceite a oferta entre este sábado e amanhã, domingo.

A informação adianta que o objetivo do presidente Florentino Pérez é, como é natural, agilizar a operação num mercado que fecha na próxima terça-feira. Caso a resposta seja negativa, cabe ao Real Madrid voltar à carga em janeiro, uma vez que Mbappé está no último ano de contrato.