"Mbappé reagiu como um menino que já nasceu com redes sociais"

Fayza Lamari, mãe do internacional francês, comentou a reação que o jogador teve depois de ter visto o vídeo de promoção do PSG para a temporada 2023/2024

Habituado a brilhar dentro de campo, Mbappé criou uma polémica fora dos relvados quando, há um par de semanas, visou o PSG devido a um vídeo promocional para a próxima temporada. O internacional francês garantia que isto não era "o Kylian Saint-Germain", numa reação pública que a mãe do jogador relativizou.

"Kylian falou no calor do momento, com o seu coração, ele estava zangado. Ele reagiu como um menino que já nasceu com redes sociais. Cada um tem a sua própria maneira de comunicar", explicou, em declarações ao "Public Sénat".

No vídeo em questão, o avançado francês é o principal e praticamente único elemento do plantel a figurar, tirando alguns segundos guardados para nomes como Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e o português Nuno Mendes. Mbappé não gostou desse protagonismo desmedido, salientando, por via de um comunicado nas redes sociais, que não foi informado sobre o propósito dessas mesmas declarações e que o PSG não se resume à sua figura.

A mãe de Mbappé garantiu, ainda assim, que o problema foi resolvido rapidamente pelas partes envolvidas.

"Foi rápido. Não houve conflito interno. O PSG será sempre o PSG, quer o Kylian esteja lá ou não. Os jogadores passam, o clube permanece", atirou.