Mbappé quis representar a França em Tóquio'2020, mas o PSG não deixou

Craque gaulês fez a revelação num evento organizado pelo jornal L'Equipe. Gorada a ida ao Japão, terá uma nova oportunidade daqui a três anos

Confessado fã das Olimpíadas, Mbappé ambiciona disputar, até ao fim da carreira, a competição mais antiga da história do desporto e esteve disposto a fazê-lo em Tóquio'2020, mas o PSG não autorizou-o a juntar-se à seleção olímpica da França.

"Eu queria participar [nos Jogos Olímpicos], era um objetivo, mas eles [responsáveis do PSG] rapidamente puxaram-me o tapete debaixo dos pés [n.d.r. expressão usada para referir a impossibilidade de conseguir algo]", afirmou o dianteiro gaulês.

Convidado de um evento organizado pelo jornal francês "L'Equipe", realizado esta sexta-feira, Mbappé justificou a motivação em participar nos Jogos dada a tradição e dimensão social da prova e a vontade ganha, com ela, em seguir outras modalidades.

"É o ADN do desporto, que reúne o mundo, as paixões, todas as pessoas, grandes ou pequenas. Deu-me vontade de ver outros desportos, de descobrir todo o trabalho destes atletas", declarou o jogador, que, em 2020, "fiquei até altas horas da noite para ver o Usain Bolt", celebre e recordista velocista olímpico jamaicano.

O talento de de Mbappé teria, provavelmente, contribuído para uma melhor prestação da França em Tóquio'2020. A seleção gaulesa olímpica não foi além da disputa do grupo A. Em 2024, terá uma nova oportunidade, precisamente na "sua" Paris.