Mbappé prestes a descortinar o futuro: "A minha decisão está quase tomada..."

Anúncio ocorrerá, segundo o avançado do PSG, em junho

Associado, semana sim, semana não, à permanência no PSG ou à ida para o Real Madrid, Kylian Mbappé vai, em breve, colocar um ponto final na longa novela. O avançado francês assumiu que a decisão sobre o futuro "está quase tomada".

"Vou revelar a minha decisão muito rapidamente, está quase tomada. Será [anunciada] antes da concentração da seleção francesa, bem antes", disse o craque do PSG, citado pelo jornal L' Equipe, à margem da cerimónia na qual foi distinguido com o melhor jogador, pela terceira época seguida, do principal campeonato francês.

A decisão de Kylian Mbappé, autor de 36 golos e 21 assistências em 45 jogos em 2021/22 e cujo contrato com o PSG está a expirar, será conhecida no início de junho, altura em que a França se concentra para preparar a disputa da Liga das Nações.

Pese o interesse conhecido e as aproximações, no decurso desta temporada, do Real Madrid, que originou "bocas" de Leonardo, diretor do PSG, o emblema francês está, segundo a Imprensa gaulesa, disposto a uma loucura: remuneração anual de 50 milhões de euros por cada época e um prémio de fidelidade de 100 ME.

Além de oferecerem o mais alto salário e o prémio de assinatura do clube da capital francesa, propuseram a Mbappé a entrega da braçadeira de capitão de equipa. Mbappé, 22 anos, joga pelo PSG desde a época 2017/18, após representar o Mónaco.