Mbappé poderá seguir pisadas de Messi: "A MLS é ambiciosa e inovadora..."

O Daily Record avança que a Liga norte-americana (MLS) está a explorar formas de trazer Kylian Mbappé para o campeonato, seguindo o exemplo de Lionel Messi.

Impressionados com o impacto de Lionel Messi tem tido desde a sua chegada aos Estados Unidos, os responsáveis daquela Liga (MLS) estão a estudar a possibilidade de convencer Kylian Mbappé a seguir as pisadas do astro argentino, que deixou o PSG em final de contrato e rumou ao Inter Miami.

De acordo com o Daily Record, a MLS está a estudar os moldes de uma abordagem a curto e longo prazo pelo avançado francês, que continua a treinar à margem da equipa principal do campeão francês desde que recusou renovar, entrando no seu último ano de contrato.

Questionado sobre o assunto, Don Garber, comissário da MLS, salientou apenas que a Liga poderá criar um modelo de negócio que permita a contratação do avançado francês.

"Mbappé quer vir para a nossa Liga e uma equipa da MLS quer fazer algo único? A MLS é ambiciosa e inovadora, quem sabe que tipo de estrutura poderemos inventar", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornalista Duncan Castles.

Associado como um alvo do Real Madrid para 2024, ainda que o PSG não esteja disposto a permitir uma saída a custo zero, preferindo vendê-lo neste mercado, falta saber se Mbappé, aos 24 anos, estará interessado numa mudança para os EUA.