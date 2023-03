"Mbappé? Podem perguntar hoje, daqui a três dias ou dois meses, nunca vou responder"

Ancelotti garante que nunca vai comentar o eventual interesse do Real Madrid em Mbappé.

Depois da eliminação do PSG na Liga dos Campeões, a ligação entre Kylian Mbappé e o Real Madrid voltou à baila na imprensa internacional. E esta sexta-feira, aproveitando a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Espanhol, os jornalistas questionaram Carlo Ancelotti sobre o alegado interesse dos merengues no avançado francês. Mas o treinador italiano não está interessado em comentar.

"É uma pergunta que me podem fazer hoje, dentro de três dias, ou daqui a dois meses. Mas é uma pergunta a que nunca vou responder", vincou o treinador do Real Madrid.

Os blancos recebem o Espanhol, para a LaLiga, no sábado, a partir das 13h00.