"Mbappé ou Haaland? Os dois, sem dúvida. Florentino trará os dois"

Os dois craques do futebol mundial têm sido insistentemente associados ao Real Madrid.

Têm vindo a ser dois dos nomes mais falados em notícias de mercado e a tendência parece estar para continuar. Kylian Mbappé e Erling Haaland e são duas das maiores estrelas do futebol atual e as novelas sobre os respetivos futuros parecem não ter fim.

Os dois foram e continuam a ser associados, por exemplo, ao Real Madrid, mas parece que a chegada de um pode não implicar, necessariamente, a não chegada de outro.

"Qual escolho para construir um novo projeto? Fico com os dois, sem dúvida. No Real Madrid estão sempre os melhores jogadores do mundo. Florentino [Pérez] trará os dois", afirmou ao "Journal du Real" Alfonso, antigo jogador formado no emblema merengue e que esteve no plantel principal entre 1990 e 1995.

A verdade é que várias personalidades do mundo do futebol já confirmaram, noutras ocasiões, que tanto o internacional francês do PSG como o craque do Borussia Dortmund estarão no Real Madrid no verão de 2022.