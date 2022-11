"Mbappé? Os pais convertem-se em advogados, agentes, treinadores..."

Zlatan Ibrahimovic considera que a renovação do craque só foi boa para o PSG.

Depois de muito se ter falado sobre uma possível mudança para o Real Madrid, Mbappé renovou contratado com o PSG até 2025, mas há quem acredita que o avançado não tomou a decisão certa. Zlatan Ibrahimovic é um desses casos.

"Mbappé tomou a decisão certa para o PSG, não para ele. Colocou-se numa situação em que é mais importante do que o clube. E o clube deu-lhe as chaves para isso. Um jogador, todavia, nunca é maior do que um clube", afirmou o avançado sueco do Milan ao Canal+.

O antigo jogador do emblema francês deixou também críticas aos pais de Mbappé. "Quando um menino se torna forte, pode ganhar dinheiro facilmente. Então os pais convertem-se em advogados, agentes, treinadores... Passam a ser outra coisa e isso é um problema. É onde perdes a tua autodisciplina e identidade. Com esta nova geração, o pai e a mãe acreditam que se converteram em estrelas. Falam para os jornais. quem pensas que és? Cala-te. Depende do filho, o jogador, trabalhar e ser disciplinado", vincou.

Ibrahimovic, que esta época ainda não jogou por motivos físicos, representou o PSG entre 2012/13 e 2015/16.