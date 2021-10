"Mbappé no Real Madrid? Acredito que sim. Se eu estivesse no Barcelona..."

Joan Gaspart, antigo presidente do clube catalão, falou de Florentino, lembrou Figo e revela como reagiria no negócio Mbappé.

A possível ida de Mbappé para o Real Madrid na próxima época, altura em que termina o contrato com o PSG, é um dos assuntos do momento no que ao mercado diz respeito. Joan Gaspart, antigo presidente do Barcelona, acredita mesmo que o francês se mude para a capital espanhola e apenas lamento que o clube catalão não evidencia armas para... atrapalhar o negócio.

"Se acredito que Florentino contrate Mbappé? Infelizmente, sim. Se estivesse no Barcelona, já estaria em Paris para atrasar [o negócio]", afirmou Gaspar à rádio "Onda Cero".

A polémica ida de Figo para Madrid foi igualmente lembrada pelo antigo dirigente. "O Real Madrid roubou-me Figo da forma como o fez. Perguntei ao corpo técnico quem podia substitui-lo e dizem 'Overmars'. Eu lanço-me como um louco por ele. Toda a gente sabia que o Barcelona era rico e isso é fatal. Overmars era um grande jogador, mas não triunfou", lembrou, falando depois do presidente merengue em pormenor. "Há dois Florentinos neste mundo. Um é meu amigo, um empresário que admiro muito, um fora de série. E depois está o Florentino, presidente do Real Madrid, que odeio com todo o meu carinho", disse.