Mbappé nem quis ouvir falar do Barcelona e PSG pondera queixa à FIFA

Clube francês acredita que o atacante tem acordo com o Real Madrid e quer denunciar os merengues

O PSG está furioso com Mbappé e o último episódio foi o facto de o avançado nem sequer ter ouvido a proposta do Barcelona, tal como fez com a do Al Hilal. O PSG acredita que Mbappé tem já um acordo com o Real Madrid e pondera apresentar uma queixa na FIFA contra os merengues, segundo o The Telegraph.

Chegar a acordo com o jogador antes de negociar com o clube e sem consentimento deste é ilegal e o PSG acredita que é isso que está a acontecer.

Alegadamente, segundo o Le Parisien, o Barcelona pretendia oferecer Dembélé, Gavi e Raphinha para ter Mbappé, mas o avançado francês também não quis ouvir a proposta dos catalães.