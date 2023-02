Mbappé nega indireta a Neymar: "Não precisamos disso"

No final do jogo com o Bayern, da Liga dos Campeões, Mbappé disse que os jogadores do PSG tinham de "comer e dormir bem". E ontem negou que tenha sido uma indireta para Neymar, como alguns interpretaram.

Na terça-feira, o PSG perdeu (1-) na receção ao Bayern Munique, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e após o encontro Kylian Mbappé referiu que os jogadores da equipa francesa tinham de "comer e dormir bem" para que pudessem recuperar rapidamente e dar a volta à situação negativa. Houve quem interpretasse as palavras como uma indireta a Neymar e o avançado francês quis esclarecer o assunto.

"Vi que as pessoas estavam a falar do Neymar, do que aconteceu [o brasileiro participou num torneio de póker e jantou num restaurante de "fast food" no dia seguinte ao jogo]. Não foi uma indireta para o Neymar. No atual contexto, precisamos de tudo menos de indiretas. É apenas um conselho para todos, porque, como eu disse, quando todos estão lá, vimos isso no início da partida, os adversários têm que se preocupar connosco. Espero que o Ney volte rápido, porque é um jogador fundamental para nós", apontou, em declarações à Prime Video, depois da vitória por 4-3 sobre o Lille, no domingo.

Nas redes sociais, Mbappé também deixou uma mensagem de apoio a Neymar, que saiu lesionado da partida da Ligue 1. "Mantém-te forte. Toda a equipa espera por ti em breve. Vamos, irmão", escreveu nas redes sociais.