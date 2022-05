"Mbappé? Não seria um bom conselheiro, porque não iria pensar no bem dele..."

Declarações de Verratti sobre o avançado francês, em final de contrato com o PSG.

Marco Verratti, médio italiano do PSG, concedeu uma entrevista ao "Le Parisien", numa conversa onde, claro está, Mbappé foi tema abordado. O avançado está em final de contrato com o clube francês e, ao que tudo indica, será no Real Madrid que irá prosseguir a carreira, embora falte a oficialização.

"terá um impacto no clube, seja qual for a decisão. É um dos jogadores mais importantes do planeta, neste momento, por isso queremos todos que continue. No futebol, quando tens algo em mente, quando uma decisão está perto de ser tomada, não falas muito disso. Estou à espera da decisão dele, assim como tu. Quando estava a descansar e vi as notificações de que Kylian [Mbappé] está em Madrid, dá-me uma dor no estômago. E depois digo: 'não te preocupes, estava de férias'", afirmou.

Verratti, campeão europeu pela seleção italiana, foi desafiado a dar um conselho ao ainda companheiro de equipa. "Não, porque ele sabe o que penso. Não seria um bom conselheiro. Não iria pensar no bem dele, mas no bem todos aqui em Paris [risos]", atirou.