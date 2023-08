Mbappé não renova e deverá abdicar de milhões para compensar o PSG

De acordo com o jornal L'Équipe, o avançado francês mantém a decisão de não renovar com o campeão francês, mas comprometeu-se a que o clube não fique de "bolsos vazios" quando sair, esperando-se que abdique da maior parte dos seus bónus previstos para esta época para esse efeito.

Mais um capítulo na novela Mbappé, que ganhou contornos bem menos tensos nos últimos dias, desde a sua reintegração nos treinos da equipa principal do PSG. Depois de ter sido noticiado que o avançado poderia ter mudado de ideias quanto a uma renovação de contrato, o jornal L'Équipe explica esta terça-feira que, afinal, o seu plano mantém-se.

Por enquanto, Mbappé continua sem fazer tenção de prolongar o vínculo ao PSG, que expira no final da presente época, mas comprometeu-se a não deixar o clube de "bolsos vazios" quando sair.

E de que forma? Segundo a fonte, o internacional francês deverá abdicar da maior parte dos bónus previstos no seu contrato para esta temporada, rendendo dessa forma um valor entre os 100 e os 150 milhões de euros aos parisienses.

Ao mesmo tempo, Nasser Al-Khelaifi continua esperançoso que Mbappé venha a mudar de ideias quanto a uma renovação durante os próximos meses, restando saber se o jogador vai manter a sua decisão de abdicar de milhões para sair do clube a custo zero no verão de 2024.