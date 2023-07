Mbappé não, mas o irmão do craque segue para o estágio asiático do PSG

Kylian Mbappé "riscad"' da digressão do Paris Saint-Germain ao Japão e Coreia do Sul

Kylian Mbappé ficou fora do lote de 29 jogadores para a digressão de pré-temporada do Paris Saint-Germain, a realizar no Japão, de acordo com a lista divulgada pelo campeão francês.

O internacional gaulês, de 24 anos, que termina contrato com o emblema parisiense em junho de 2025, há muito tempo que tem sido associado a uma transferência para os espanhóis do Real Madrid e falhou o prazo estabelecido pelo PSG, que expirou em 15 de julho, para dar conta da decisão de querer ou não prolongar a ligação ao clube da capital francesa.

Apesar de ter contrato com o PSG até 2025, o avançado dispõe no vínculo de uma opção que lhe permite terminar a ligação já no próximo ano, ou seja no final da temporada que agora se iniciou.

O clube campeão gaulês não justificou oficialmente a ausência de Mbappé da digressão ao Japão, sendo que o jogador participou no particular de hoje, com o Le Havre, tendo inclusive marcado um dos golos da vitória por 2-0.

Com este desfecho, e segundo a imprensa internacional, o mais provável é que Mbappé seja vendido no decorrer da presente janela de transferências.

Em sentido inverso, na lista elaborada pelo treinador espanhol Luis Enrique, com vista à preparação para a temporada 2023/24 no continente asiático, destacam-se os portugueses Danilo Pereira, Vítor Ferreira e Renato Sanches, bem como o ex-benfiquista Cher Ndour e o ex-Sportinguista Manuel Ugarte.

Quanto ao irmão de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé, de 17 anos, vai viajar com a comitiva no sábado.

Já o lateral portuguÊs Nuno Mendes, a recuperar de lesão, não integra o grupo, que vai defrontar os sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, os japoneses do Cerezo Osaka, os italianos do Inter e os sul-coreanos do Jeonbuk Motors.