Mbappé não está interessado nos milhões da Arábia Saudita

Em França noticiam que o jogador do PSG só contempla seguir no clube parisiense ou mudar-se para o Real Madrid

Continua a novela em torno de Kylian Mbappé. No meio de muitos rumores e excluído da digressão do PSG ao Japão, o internacional francês tem sido bastante associado ao futebol saudita, onde tem o Al Hilal como principal interessado e com uma proposta astronómica.

No entanto, de acordo com o "L'Équipe", Mbappé não estará interessado nos milhões da Arábia Saudita. E mais, nem mesmo em mudar-se para a Premier League onde, segundo o jornal Marca, está no radar de Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Pois bem, tendo em conta as informações do jornal francês, o jogador do PSG apenas contempla manter-se no emblema parisiense, e, em caso de uma eventual saída, apenas o fará se for para o Real Madrid.

Nasser Al Khelaifii, dono do PSG, sente-se magoado e traído pelas "manobras" de Mbappé e está convicto de que o futebolista e o Real Madrid já têm um pré-acordo assinado para que o internacional francês chegue ao Santiago Bernabéu em 2024.