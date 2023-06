"Mbappé não é a melhor opção para o Manchester United"

Louis Saha, antigo jogador dos red devils, considera que, tal como Neymar, o mediatismo do avançado francês seria um aspeto que iria prejudicar a equipa, pelo que prefere que o clube avance por Harry Kane.

Louis Saha, antigo avançado francês do Manchester United, considerou esta quarta-feira que o clube não deve tentar a contratação de Kylian Mbappé, que tem apenas mais um ano de contrato com o PSG, numa altura em que os red devils têm sido apontados como estando de olho no jogador.

"Tanto Neymar como Mbappé têm um perfil semelhante: são superestrelas que vêm com muitas distrações e situações com as quais o treinador tem de lidar. Mbappé viria com uma grande comitiva e muita imprensa a segui-lo, o que requere muita gestão. Esta não é a melhor opção para o Manchester United de Ten Hag", começou por defender, em declarações ao jornal The Sun.

Saha prosseguiu, apontando que Harry Kane, que atravessa a mesma situação contratual no Tottenham sem o mediatismo do avançado francês, deve ser o alvo do United para este verão.

"Trata-se de ter uma disciplina forte, consistência e de colocar a equipa primeiro. Creio que o United irá-se arrepender se não optar por Kane. Se podes encontrar outro Haaland, alguém que possa chegar e marcar 50 golos na sua primeira temporada, fá-lo, mas duvido que encontrem alguém assim", completou.