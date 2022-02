Mbappé muda-se para o Real Madrid e vai tornar-se o mais bem pago do mundo 

De acordo com os alemães do "Bild", o atacante do Paris Saint-Germain já chegou a acordo com o Real Madrid para a próxima época e irá ganhar 50 milhões de euros brutos por temporada.

Segundo o "Bild", Kylian Mbappé vai ganhar 50 milhões de euros brutos/ano no Real Madrid, na próxima temporada, tornando-se no jogador mais bem pago do mundo, à frente dos superordenados de Cristiano Ronaldo e Messi, no Manchester United e Paris Saint-Germain, respetivamente.

Mbappé está em final de contrato com o PSG e tem feito pressão para deixar o clube parisiense para rumar a Madrid, mas os parisienses têm sido implacáveis e não cederam às pretensões do jogador e do Real. De resto, na última temporada, Florentino Pérez, presidente do Real, chegou a fazer uma oferta de 200 milhões de euros pelo jogador, mas Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, recusou a proposta, alegando até ter havido um procedimento incorreto da parte do adversário ao abordar diretamente o internacional francês.

Esta temporada, o líder do clube francês, tentou seduzir Mbappé a renovar contrato, reforçando até a equipa com a contratação de Lionel Messi, o objetivo é ganhar a Champions, mas nem assim parece ter convencido o camisola 7, que continua interessado em mudar de ares.

A poucos dias de defrontar os merengues nos oitavos de final da Champions e confirmando-se a notícia do "Bild", Mbappé também fica em maus lençóis, pois teria dado a sua palavra aos dirigentes franceses de que não assumiria nenhum compromisso antes do final da temporada, embora já pudesse fazê-lo a partir do mês passado.