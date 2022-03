Mbappé lança recado ao plantel do PSG: "Temos de nos respeitar uns aos outros"

Kylian Mbappé mostrou sinais de frustração após a pesada derrota (3-0) sofrida no reduto do Mónaco, este domingo

Mbappé foi a voz do descontentamento do PSG com a derrota averbada no Principado, que veio piorar o tenso ambiente vivido em Paris desde a eliminação na Liga dos Campeões. Em direto para a Prime Video, o avançado expressou a frustração por mais um resultado para esquecer na capital francesa.

"O objetivo é ir buscar o décimo título de campeão da França. O resto, acho que não importa muito para as pessoas. Podemos ganhar 8 ou 9-0 que as pessoas ainda vão pensar na Liga dos Campeões", começou por dizer, antes de mandar um recado ao plantel do PSG.

"Temos de nos respeitar a nós próprios, é importante, ter um mínimo de estima pelo que fazemos, pelo que queremos ser e pelo que aspiramos ser. Temos de nos respeitar uns aos outros. Foi um jogo sem igual", declarou o internacional francês.