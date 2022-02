Mbappé junta-se a Ibrahimovic como segundo melhor marcador do PSG

Craque internacional francês chegou aos 156 golos e está a mais de quatro dezenas dos tiros certeiros de Cavani

Autor de um bis na receção do PSG Saint-Étienne, na 26.ª jornada da Ligue 1, Kylian Mbappé logrou um feito assinalável: o craque francês tornou-se no segundo jogador com mais golos na história do emblema de Paris, igualando Zlatan Ibrahimovic.

Mbappé, de 23 anos de idade e a cumprir a quinta temporada no PSG, contabiliza agora 156 golos, tantos quantos o avançado sueco, que esteve ao serviço do clube da capital francesa durante quatro épocas - entre 2012 e 2016.

Igualado o registo, o avançado internacional francês está, agora, a 44 golos de, pelo menos, igualar o melhor marcador da história do PSG: Edison Cavani. O avançado uruguaio, que vestiu a camisola do clube durante sete anos, tem 200 golos.