Mbappé: "Jogo com o Bayern? Se ligasse o meu futuro à Liga dos Campeões..."

Declarações de Kylian Mbappé após tornar-se o melhor marcador da história do PSG, com 201 golos.

Agradecimentos: "Jogar no PSG é especial para mim. Se alguém me tivesse dito que ia marcar um golo com a braçadeira de capitão para bater o recorde, não me teria acreditado. É um feito pessoal, mas estou aqui pelos feitos coletivos. Obrigado a todos os meus companheiros, aos meus treinadores, à direção e aos adeptos, que me deram tudo aqui. Vamos a Munique para nos classificarmos, estamos decididos, recuperámos a confiança."

201 golos: "Sabia que ia bater este recorde. Jogar aqui é um privilégio. Cheguei aqui muito jovem. Aqui aprendi muito, também como homem. Jogar no PSG, mais ainda para mim como parisiense de nascimento, é especial. Há uma bonita galeria de golos. Marquei de todas as formas [risos]. Todos os golos têm um significado especial. Cada golo representa um jogo, uma história, um contexto particular. Obrigado a todos os meus companheiros de equipa, aos diferentes treinadores, ao presidente, às diferentes direções e, claro, aos adeptos. Nem sempre fui expressivo com as pessoas, porque tive uma educação futebolística em que tudo girava em torno do rendimento, e acho que é importante agradecer às pessoas, porque eles sempre me deram apoio aqui."

Futuro: "Se o jogo com o Bayern terá um impacto no meu futuro? Não acho. Se ligasse o meu futuro à Liga dos Campeões, e não quero desrespeitar o clube, teria ido muito longe [risos]! Estou muito feliz aqui e neste momento não penso noutra coisa que não seja fazer o PSG feliz."

Bola de Ouro: "Claro que a Bola de Ouro é sempre um objetivo. Para um jogador da minha categoria, é algo que tenho em vista, mas não é a prioridade neste momento, nem é o período em que nos encontramos. Está na minha mente, é normal. Se continuarmos nesta sequência, não estarei muito longe de a alcançar."