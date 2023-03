Mbappé já definiu data para entrar no Real Madrid como reforço

Internacional francês já transmitiu ao clube merengue que quer entrar no Santiago Bernabéu em 2024

A novela em torno de Kylian Mbappé continua. Nesta sexta-feira, a imprensa espanhola revela que já há data provável de entrada do jogador no Santiago Bernabéu: verão de 2024.

De acordo com o AS, a intenção do jogador passaria por deixar o PSG já neste verão, mas os parisienses querem contar com uma das suas estrelas por mais um ano, pelo menos. De qualquer forma, Mbappé já terá comunicado que, no máximo, entrará no Santiago Bernabéu no verão de 2024.

Desta vez, nem mesmo a intervenção presidencial de Macron pode mudar as ideias de Mbappé, que, no final da época, deve comunicar ao PSG o seu desejo de jogar no Real Madrid e abandonar o país de origem.

Segundo o mesmo jornal, o Real Madrid vai ficar à espera que Mbappé chegue a acordo para uma saída, não se prevendo qualquer negociação com o PSG, como aconteceu num passado recente.