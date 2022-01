Mbappé insurge-se contra insultos a menina com doença rara: "Estamos a tocar no fundo"

Kylian Mbappé, jogador do PSG

Craque do PSG não se deixou ficar e reagiu nas redes sociais.

Kylian Mbappé, craque do PSG, insurgiu-se nas redes sociais contra insultos dirigidos a uma menina de oito anos com uma doença rara que pediu ao craque francês que permanecesse no emblema parisiense na próxima temporada.

"Em Paris e em França há milhões de fãs que, como eu, gostam muito de ti. Por favor, fica no PSG e continua a fazer-nos sonhar durante muito tempo. Kylian, desejo-te um ano muito bom com o PSG e com a seleção francesa", afirmara a menina, Camille, em vídeo.

Rapidamente uma grande quantidade de anónimos se dirigiu à menina com insultos, sem motivo aparente, provocando irritação no internacional francês.

"Eu também te desejo um feliz ano novo, minha pequena Camille. Continua a lutar como fazes, dás-nos a todos uma lição de vida. A violência nos comentários para uma criança... Realmente estamos a tocar no fundo", reagiu o craque do PSG no Twitter.