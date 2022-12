Mbappé imune às provocações da Argentina: "Não são um problema meu"

Declarações de Kylian Mbappé, avançado do PSG, após a vitória na receção ao Estrasburgo (2-1), em jogo da 16.ª jornada da Ligue 1.

Como viveu estes últimos dias, desde a final perdida do Mundial'2022? "Foram tempos complicados, mas é bom voltar a ganhar e ter uma ligação com os adeptos, com o clube e com os companheiros de equipa. É sempre mais fácil fazê-lo quando se ganha".

Já digeriu essa derrota? "Não creio que alguma vez a vá ultrapassar. Mas, como disse ao treinador e aos meus colegas de equipa, não há razão para o meu clube pagar por um fracasso na seleção nacional. O PSG não é responsável pela nossa derrota. Tentei voltar com a melhor energia possível e o mais positivo possível. Eu não fiz um jogo incrível, mas continuei a acreditar e a empurrar a equipa, porque sabia que podíamos mudar a situação. Foi isso que fizemos já muito tarde no jogo e estamos muito felizes".

Como olhou para as provocações argentinas? Já falou com Lionel Messi? "Falei com ele depois do jogo e felicitei-o, porque [o Mundial] era a busca de uma vida inteira para ele. Para mim também, mas falhei, por isso há que ser sempre um bom jogador. As celebrações não são um problema meu. Não se deve desperdiçar energia com coisas tão triviais, o importante para mim é dar o meu melhor pelo clube. Vamos esperar pelo regresso de Léo [Messi] para podermos começar a ganhar jogos e a marcar golos de novo".

Marcou uma grande penalidade decisiva aos 90+5 minutos. Sentiu mais pressão nesse momento ou no desempate com a Argentina? "Senti em ambos (risos)! São emoções e cenários diferentes. No Campeonato do Mundo se falhas, perdes. Aqui sabíamos que a grande penalidade daria a vitória. No Campeonato do Mundo não sabíamos. São emoções diferentes".