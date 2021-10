Mbappé, Griezmann ou Benzema? Oyarzabal teve mesmo de escolher um

Mikel Oyarzabal falha jogo de Espanha com Portugal

Espanha defronta França na final da Liga das Nações

Para bater a campeã do Mundo e conquistar a Liga das Nações, a Espanha terá de saber anular, também, um dos trios avançados mais fortes do planeta. Entre Mbappé, Griezmann e Benzema há muita qualidade e, antes do confronto decisivo, Mikel Oyarzabal foi obrigado a escolher um.

"Se eu tivesse de contratar um, contraria Mbappé. Ele está um pouco à frente dos outros dois por causa da sua juventude. Mas qualquer uma das três seria grande contratação para qualquer equipa. Mas ficarei com a minha e com a seleção", afirmou o jogador da Real Sociedad, em conferência de imprensa.

França e Espanha medem forças na final da Liga das Nações, no próximo domingo, em San Siro.