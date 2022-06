"Mbappé? Ganhar em França e em Paris tem um sabor diferente do que ganhar noutro clube"

Declarações de Jean-Claude Blanc, diretor executivo do PSG.

O diretor executivo do PSG, Jean-Claude Blanc, em entrevista concedida no podcast de Alexandre Mars, abordou a renovação de Kylian Mbappé pelo emblema parisiense, algo que muitos consideraram ter sido mais por patriotismo do que por uma questão economia.

"Acho que ele é muito sincero quando fala desse lado patriótico e que ganhar em França e em Paris tem um sabor diferente do que ganhar noutro clube. Vimos que teve um impacto imediato, todos olharam imediatamente para a próxima temporada e para as seguintes e disseram: 'Esta equipa, que nos dá muitas emoções, muitas vezes positivas e outras vezes negativas, queremos amá-la ainda mais e fazer grandes coisas juntos'", começou por dizer, antes de comentar os rumores que dizem que o Catar deixará de injetar dinheiro no clube após o Mundial'2022.

"Não tenho nenhuma indicação nesse sentido e o desejo de fazer crescer o PSG durante muito tempo foi declarado várias vezes por Nasser [Al-Khelaifi]. Estamos em vias de construir um centro de formação absolutamente extraordinário perto de Paris. Será inaugurado dentro de um ano, em 2023. Na altura, o PSG tinha um volume de negócios de cerca de 90 milhões de euros, um clube com estruturas médias numa cidade importante. Hoje em dia, tornou-se numa marca global. E gastámos algo como 700 milhões de euros no final da temporada que acabou", concluiu.