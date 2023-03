Mbappé fuma o cachimbo da paz com Griezmann

Escolha do novo capitão da França caiu mal no avançado do Atlético de Madrid

A notícia, há dias, de que o selecionador francês Didier Deschamps tinha escolhido Mbappé como novo capitão da seleção caiu que nem uma bomba em Griezmann, o outro "candidato" à sucessão de Hugo Lloris.

Segundo meios franceses, Griezmann ficou tão incomodado que chegou a ponderar retirar-se também da seleção, como fez recentemente Lloris e também Benzema.

Entretanto, em Clairefontaine, Mbappé teve a iniciativa de conversar com o colega de equipa para limpar o ar ou, como se costuma dizer, fumar o cachimbo da paz, numa mensagem apaziguadora e que acaba por ser o seu primeiro grande ato como capitão dos bleus.

