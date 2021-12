Mbappé festejou com colegas o 23.º aniversário, mas houve dois ausentes de peso

Neymar e Messi, os restantes 2/3 do trio de ataque mais famoso do Mundo, não compareceram à celebração

A última segunda-feira ficou marcada, no PSG, pelo aniversário de Mbappé, o 23.º de uma das grandes estrelas do futebol mundial. Foram muitos os colegas de equipas que compareceram à festa, mas quem fez notícia foram os ausentes.

A imprensa espanhola não deixou de reparar nas ausências de Lionel Messi e de Neymar, 2/3 do habitual titular trio de ataque do PSG. Não se conhecem os motivos para a falta de comparência, mas não faltou especulação na imprensa acerca da falta de união e de ligação no balneário parisiense.

Mbappé posou na festa com uma camisola do PSG e com um número que também não deixou de fazer notícia: 250. Ainda assim, a renovação de contrato continua num impasse e o caminho mais provável do francês continua a ser o do Santiago Bernabéu, em Madrid.