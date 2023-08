Leonardo Jardim, treinador que lançou Kylian Mbappé na primeira equipa do Mónaco, falou sobre o futuro do avançado francês, em entrevista ao jornal La Razón. O português orienta atualmente o Al Rayyan, do Catar.

Futuro de Mbappé: "Desconheço a decisão que vai tomar. Só posso dizer que Mbappé fará a diferença em qualquer clube que queira. Pode ir para Espanha, ficar em França ou mudar-se para outro país. Tem de ser ele a tomar a decisão e escolher o clube no qual tem mais possibilidades para ser feliz. Aquela geração [do Mónaco] foi muito boa porque também estavam Bernardo Silva e Fabinho, entre outros."

Sucesso do avançado: "Na primeira temporada dele na primeira equipa foi ganhando minutos progressivamente, enquanto na segunda ele já explodiu totalmente. A sua segunda metade naquela temporada foi incrível, especialmente na Liga dos Campeões contra adversários como Juventus e Manchester City. Não me surpreendeu. Os melhores clubes queriam contratá-lo e ele preferiu continuar na França para continuar a melhorar perto dos seus."

Aposta que fez no Mónaco: "Não quero dizer se fui o treinador mais importante para Mbappé, isso não me diz respeito. O que posso dizer é que estou contente por ter apostado nele. O meu trabalho como treinador foi preparar Mbappé para se tornar num homem. Surpreendeu-me que em tão pouco tempo tenha ganho mais força e mais velocidade. Ultrapassou todos os prazos na formação e isso é muito complicado naquelas idades."