Mbappé fala em "ligação especial" com o Milan: "Eu sempre disse..."

Internacional francês explica a "relação" com o emblema italiano.

Kylian Mbappé, que recentemente colocou um ponto final numa das mais polémicas novelas de mercado, renovando com o PSG até 2025, revelou em declarações ao jornal "La Gazzetta dello Sport" ter uma "ligação especial" com o Milan. O internacional francês diz mesmo que, em Itália, só jogaria nos "rossoneri".

"A minha ligação com o Milan é especial. Em criança tive uma baby-sitter italiana e passei muito tempo com a sua família, que eram todos adeptos do Milan. Assim, graças a eles eu também era fã dos "rossoneri" e vi muitos jogos do Milan", começou por dizer.

"Eu sempre disse: se jogar em Itália, será apenas no Milan. Se tivesse dito o contrário, ter-me-iam matado... Brincadeira à parte, só posso felicitar o Milan pelo "scudetto", com tantos amigos franceses e Ibrahimovic, uma lenda que eu respeito muito", concluiu o craque do PSG.